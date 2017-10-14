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Kablo hırsızları yakayı ele verdi

Şanlıurfa’da bir kamyon dorsesinin içerisinde bulunan 50 bin TL değerindeki kabloyu çaldığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

14 Ekim 2017 Cumartesi 16:01
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Kablo hırsızları yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde park halindeki İ.A’ya ait tırın dorsesinden 50 bin TL değerindeki 27 makara kablo çalındı. Tır sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma Y.A, M.A ve D.A’nın şüpheli olduğunu belirledi. Jandarma, şüphelilerin Eyyübiye ilçesine bağlı Beşat köyündeki adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda çalınan 27 makara kablo yakalanırken Y.A, M.A ve D.A gözaltına alındı. Şüpheliler yapılan sorgunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İHA

Anahtar Kelimeler:
DorseKabloGözaltıŞanlıurfa
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