Kablo hırsızları yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde park halindeki İ.A’ya ait tırın dorsesinden 50 bin TL değerindeki 27 makara kablo çalındı. Tır sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma Y.A, M.A ve D.A’nın şüpheli olduğunu belirledi. Jandarma, şüphelilerin Eyyübiye ilçesine bağlı Beşat köyündeki adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda çalınan 27 makara kablo yakalanırken Y.A, M.A ve D.A gözaltına alındı. Şüpheliler yapılan sorgunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA