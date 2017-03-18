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Kaçak göçmen operasyonları sürüyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 7 gün 24 saat esasına göre devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 10-17 Mart 2017 tarihleri arasında yaşanan 9 olayda toplam 340 göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalandı

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Kaçak göçmen operasyonları sürüyor
Sahil Güvenlik Komutanlığından düzensiz göçle mücadele faaliyetleriyle ilgili yapılan açıklamada, 10-17 Mart 2017 tarihleri arasında yaşanan toplam 9 göç olayının 8’inin Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 1’inin ise Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında gerçekleştiği bildirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
“Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde, Didim bölgesinde gerçekleşen 1 olayda 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan; Kuşadası, Sığacık, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Ayvacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde, Ayvacık, Ayvalık, Çeşme ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 8 olayda 307 göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı karasularımızda yakalanmıştır."
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde ise 1 arama kurtarma gemisi, 28 sahil güvenlik botu, 6 SAGET, 2 DEGAK Timi ve 8 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından bin 39 saat 15 dakika seyir yapıldığı, 13 helikopter ve 6 uçak sortisi ile toplam 52 saat 59 dakika uçuş gerçekleştirildiği ve 5 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 312 saat 35 dakika görev icra edildiği kaydedildi. İHA
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