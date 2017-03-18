Kaçak göçmen operasyonları sürüyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı ndan düzensiz göçle mücadele faaliyetleriyle ilgili yapılan açıklamada, 10-17 Mart 2017 tarihleri arasında yaşanan toplam 9 göç olayının 8’inin Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 1’inin ise Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde, Didim bölgesinde gerçekleşen 1 olayda 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan; Kuşadası, Sığacık, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Ayvacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde, Ayvacık, Ayvalık, Çeşme ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 8 olayda 307 göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı karasularımızda yakalanmıştır."