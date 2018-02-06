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Kaçak içki üreten eve baskın 

Afyonkarahisar’da kaçak içki üreterek satışını yapan bir kişi, kullanılan ekipman ve hammadde ile birlikte yakalandı.

06 Şubat 2018 Salı 18:15
Kaçak içki üreten eve baskın 

Jandarma ekiplerinin bir ihbarı değerlendirmesi sonucu, kaçak içki üretimi yaparak insan sağlığını tehlikeye sokan bir şahsın evine baskın düzenlendi.

Jandarmadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sultandağı ilçesi Dereçine beldesinde bir şahsın kaçak içki üretimi yaparak satışa sunduğu tespit edilmiş, şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, kaçak olarak ürettiği 561 litre viski, 11 litresi kullanılan distile edilmiş, 550 litresi fermantasyon halinde, 10 litre şarap, 5 litre rakı, alkol üretiminde kullanılan düzenek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca ve 89 adet yivsiz av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir.

Yakalanan 1 şüpheli şahıs, hakkında yasal işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmiştir.”
İHA

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