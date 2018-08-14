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Kaçak şahin avcısı 4 Suriyeli yakalandı

Sivas'ta kaçak yollarla şahin avlayan 4 Suriye uyruklu şahıs yakalandı

14 Ağustos 2018 Salı 15:28
Kaçak şahin avcısı 4 Suriyeli yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Altınyayla, Kangal ve Şarkışla arasındaki dağlık bölgelerde gerçekleştirilen denetimler sırasında kaçak yollarla koruma altındaki  Kızıl Şahin türünü kaçak yollarla avlarken 4 Suriye uyruklu şahıs suçüstü yakalandı.

Şahısların şahin avında kullandığı çok sayıda tuzak, şahin başlığı ve kefenlere el konuldu. Şahısların avda hızından ve gücünden yararlanmak için kullandıkları otomobillerine ekipler tarafından el konuldu. Şahıslara toplamda 17 bin 056 TL idari para cezası ve 11 bin 340 TL tazminat cezası olmak üzere toplamda 28 bin 396 TL para cezası kesildi.

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