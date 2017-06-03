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Kaçak silahlar Habur’dan geçemedi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza Ekipleri, Habur Sınır Kapısı’nda bir TIR’da yaptıkları aramada, TIR’ın yakıt deposuna gizlenmiş 30 adet silah ve bin 90 paket kaçak sigara ele geçirdi

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Kaçak silahlar Habur’dan geçemedi

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, dün saat 09.15 sularında Habur Gümrük Sahası’na boş olarak giriş yapan Türk vatandaşı M.A. idaresindeki TIR şüpheli görülerek kontrole tabi tuttu. Öncelikle silah-mühimmat-patlayıcı dedektör köpekleri ile detaylı olarak aranan tıra, dedektör köpeklerin yoğun tepki vermesi üzerine araç X-Ray taramasına yönlendirildi. Yapılan taramada, aracın yakıt deposunda şüpheli yoğunluk tespit eden ekipler, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yakıt deposunu matkapla delerek açtı. Yapılan kontrol sonucunda, yakıt deposunda özel olarak oluşturulmuş zula tabir edilen bölgeye gizlenen toplam 30 adet silah ve bin 90 paket beyan harici sigara ele geçirildi. Şüpheli tır sürücüsü Silopi Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın bağlantılarının ortaya çıkarılması için başlatılan soruşturma devam ediyor. İHA

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