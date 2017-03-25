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Kaçakçılar yol kontrolüne takıldı

Diyarbakır’da, yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramada, piyasa değeri 54 bin lira olan 13 bin 510 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Kaçakçılar yol kontrolüne takıldı
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uygulanan yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yapılan aramada piyasa değeri 54 bin lira olan 13 bin 510 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken, olay ile ilgili 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi. 
Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; kaçakçılık ile mücadele kapsamında icra edilen önleyici kolluk devriyesi ve yol kontrol ve arama faaliyetlerine devam edildiği bildirildi. Açıklamada, "Lice ilçesi Duru Jandarma Karakol Komutanlığı'nca Diyarbakır’dan Bingöl istikametine seyir halinde olan ve yol kontrol noktası unsurlarınca şüphe üzerine durdurulan beyaz renkli açık kasa kamyonette yapılan aramada, kamyonetin arka kasasında yapılmış özel bölme içerisinde zulalanmış vaziyette piyasa değeri yaklaşık 54 bin TL olan toplam 13 bin 510 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile ele geçirilen kaçak sigaralara el konulmuş olup, olay ile ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. İHA
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı
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