Kaçakçılara ağır darbe

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Van Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen şehiriçi operasyonlarda ve Kapıköy Sınır Kapısı’nda yapılan kontrollerde, son bir yılda toplam 6 milyon 600 bin TL değerinde 807 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın suç örgütlerine gelir sağlamasının yanında insan sağlığını olumsuz etkileyen sigaranın yasadışı ticareti ve kaçakçılığına karşı verdiği mücadeleyi kararlı bir biçimde sürdürdüğünün altı çizilerek, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Van Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen şehiriçi operasyonlarda ve Kapıköy Sınır Kapısı’nda yapılan kontrollerde, son bir yılda toplam 6 milyon 600 bin TL değerinde 807 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildiği, kaçakçılık olaylarına karışan 43 kişi hakkında ise ilgili savcılıklar nezdinde suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.



Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı



Gümrük muhafaza ekiplerinin sigara kaçakçılarının ve bağlantılarının ortaya çıkarılması için yürüttükleri istihbari çalışmalar neticesinde belirledikleri yerlere operasyonlar düzenlediği, ayrıca, sınır kapısından giriş yapan araçların ve şahısların risk analizi kapsamında değerlendirmeye alındığı ve şüpheli görülenlerin durdurularak fiziki muayeneye tabi tutulduğu kaydedildi.

Ekiplerce son bir ayda düzenlenen operasyonlar kapsamında, Van’ın İpekyolu ilçesinde bulunan bir işyerinde çeşitli markalarda 82 bin 500 TL değerinde 10 bin 200 paket sigara ele geçirildiği, Van’ın Tuşba ilçesinde yer alan bir eve ve müştemilatına yapılan diğer bir operasyonda ise 68 bin 400 TL değerinde 8 bin paket sigara ele geçirdiği ifade edildi. Kaçak sigaralara el konulurken şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Bakanlığın sigara kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında yürüttüğü operasyonların devam ettiği bilgisi verildi. İHA



