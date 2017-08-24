Kaçakçılara büyük darbe

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü nden yapılan açıklamada, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçakçılık ve sahtecilik yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10-22 Ağustos tarihleri arasında çeşitli operasyonlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 79 bin 141 TL olan muhtelif markalarda toplam 154 bin 163 paket kaçak sigara, 5 bin 200 TL değerinde 104 kilogram nargile tütünü, 8 bin 450 TL değerinde 13 adet cep telefonu, 22 bin 800 TL değerinde 5 bin 68 litre kaçak akaryakıt ve 2 adet tarihi eser (obje) ile toplam değeri 162 bin TL olan 30 cilt sahte fatura ele geçirilmiştir. Operasyonlar kapsamında toplam 21 şahıs hakkında adli işlem yapılmış ve suçlarda kullanılan 11 araca el konulmuştur. İlimizde huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, haksız kazanç sağlayan şahıs ve organizasyonlara karşı vatandaşlarımızın desteği ile yürütülen çalışmalara aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edilecektir” denildi. İHA