Kaçakçılığa polis engeli

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerince Ümraniye’de faaliyet gösteren bir işyerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, piyasa değeri 1 milyon TL’yi bulan 18 bin adet kaçak elektronik sigara likidi ele geçirildi. Yakalanan kaçak malzemelerle ilgili olarak 1 şüpheli hakkında ‘Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldı.