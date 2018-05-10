Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
101852
ALTIN
182.922
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8427
EURO
5.1310
banner138

Kaçakçılığa polis engeli

İstanbul’da, bir iş yerine yönelik yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan 18 bin adet kaçak elektronik sigara likidi ele geçirildi

10 Mayıs 2018 Perşembe 17:38
Kaçakçılığa polis engeli

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerince Ümraniye’de faaliyet gösteren bir işyerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, piyasa değeri 1 milyon TL’yi bulan 18 bin adet kaçak elektronik sigara likidi ele geçirildi. Yakalanan kaçak malzemelerle ilgili olarak 1 şüpheli hakkında ‘Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
300 asker için gözaltı kararı
300 asker için gözaltı kararı
Hastaneden kaçırılan bebek bulundu  
Hastaneden kaçırılan bebek bulundu  
Lastik değiştiren cipe TIR çarptı
Lastik değiştiren cipe TIR çarptı
Hortum mahalleyi yerle bir etti
Hortum mahalleyi yerle bir etti
Direğe çarpan araç ters döndü
Direğe çarpan araç ters döndü
Evden 8 kamyon çöp çıktı
Evden 8 kamyon çöp çıktı
Törenden dönen işçiler kaza yaptı
Törenden dönen işçiler kaza yaptı
İstanbul'da bomba paniği
İstanbul'da bomba paniği
Türkiye'de her 5 kişiden 1'i yoksul
Türkiye'de her 5 kişiden 1'i yoksul

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim