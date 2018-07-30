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Kaçan anguslar kazaya neden oldu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde limandan kaçan anguslar kazaya neden oldu

30 Temmuz 2018 Pazartesi 18:37
Kaçan anguslar kazaya neden oldu

Kazaya neden olan 2 angus telef olurken, 1 kişi yaralandı. Güney Amerika’dan ithal edilen angus cinsi iki büyükbaş hayvan limandan kaçarak Güzelçay Mahallesi Akçay mevkisinde seyir halindeki otomobile çarptı. Anguslar, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 06 AFZ 166 ve 10 VZ 030 plakalı araçlara çarparak savruldu.

Kazada Gonca Dağlı isimli bir kişi hafif şekilde yaralanırken, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan anguslar ise telef oldu. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri kontrolü sağlarken, telef olan anguslar iş makinesiyle olay yerinden götürüldü.

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