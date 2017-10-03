Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
103908
ALTIN
146.086
DOLAR
3.5695
STERLİN
4.7309
EURO
4.1959

Kaçırılan bir kişi operasyonla kurtarıldı

Batman'da silah zoruyla kaçırılan bir kişi yapılan operasyonla kurtarılırken, olay ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı

03 Ekim 2017 Salı 17:24
8 Okunma
Kaçırılan bir kişi operasyonla kurtarıldı

Batman'da önceki gün bir şahsın silah zoruyla kaçırıldığı ihbarı alan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada, şahsın kiralık bir araçla kaçırıldığı ve olay yerinde yapılan incelemelerde 1 adet boş kovan ile şahsın kaçırılırken ayağından çıkan 1 adet siyah renkli spor ayakkabı bulundu. Cinayet Büro Amirliği görevlilerinin yapmış oldukları çok yönlü ve kapsamlı araştırmalarda kaçırılan şahsın rehin tutulduğu kiralık ev tespit edildi. Evden “Beni Kurtarın” sesinin de duyulması üzerine polis operasyon yaptı. Eve yapılan operasyonda kaçırılan şahıs ile şahsı silah zoruyla kaçırdıkları tespit edilen S.Ç., Y.T., yaşı küçük 1 şahıs ile evin önünde gözcülük yapan S.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Bahse konu evde yapılan aramada buzdolabı içerisine zulalanmış vaziyette 1 adet tabanca ve 1 adet kurusıkı, gözcülük yapan S.K. isimli şahsın üst aramasında ise 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ile 27 adet fişek ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 4 şahıs emniyet müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. İHA

Anahtar Kelimeler:
BatmanSilahOperasyonGözaltı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim