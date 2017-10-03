Kaçırılan bir kişi operasyonla kurtarıldı

Batman'da önceki gün bir şahsın silah zoruyla kaçırıldığı ihbarı alan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada, şahsın kiralık bir araçla kaçırıldığı ve olay yerinde yapılan incelemelerde 1 adet boş kovan ile şahsın kaçırılırken ayağından çıkan 1 adet siyah renkli spor ayakkabı bulundu. Cinayet Büro Amirliği görevlilerinin yapmış oldukları çok yönlü ve kapsamlı araştırmalarda kaçırılan şahsın rehin tutulduğu kiralık ev tespit edildi. Evden “Beni Kurtarın” sesinin de duyulması üzerine polis operasyon yaptı. Eve yapılan operasyonda kaçırılan şahıs ile şahsı silah zoruyla kaçırdıkları tespit edilen S.Ç., Y.T., yaşı küçük 1 şahıs ile evin önünde gözcülük yapan S.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Bahse konu evde yapılan aramada buzdolabı içerisine zulalanmış vaziyette 1 adet tabanca ve 1 adet kurusıkı, gözcülük yapan S.K. isimli şahsın üst aramasında ise 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ile 27 adet fişek ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 4 şahıs emniyet müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. İHA