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Kaçırılan kadını jandarma kurtardı

Bursa'da bir kadını kaçırıp bir barakada bir haftadır zorla tuttukları belirlenen 2 zanlı jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı

09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:23
Kaçırılan kadını jandarma kurtardı

Olay, geçtiğimiz hafta Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Babasultan Mahallesi'nde meydana geldi. Y.Ç. (42) ve E.A. (45), M.N. (35) adlı kadını zorla kaçırıp bir haftadır bir barakada tutuyordu. Bir vatandaşın ihbarıyla harekete geçen jandarma barakaya operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlılardan Y.Ç. önceki gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürülürken, E.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zorla tutulduğu iddia edilen M.N. ise olayın ardından ailesine teslim edildi.

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