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Kaçırılan kız çocuğunu polis kurtardı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir depoda patlayıcı madde olduğu ihbarı, polisi harekete geçirdi.

02 Şubat 2017 Perşembe 13:57
Kaçırılan kız çocuğunu polis kurtardı
Yakınları 14 yaşındaki E.Y.'nin 3 ay önce evlenmek amacıyla kaçırıldığını iddia ederek, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Polis, E.Y.'nin Yunus Emre Mahallesi'nde bir apartman dairesinde olduğunu belirledi ve eve operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda kaçırıldığı iddia edilen E.Y. kurtarılırken, aynı aileden olan şüpheliler M.A. (39), Ç.A. (37), E.A., S.A. ve M.A. gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İHA


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