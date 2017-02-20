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Kadıköy’de çirkin saldırı

Müjdat Gezen Sanat Merkezinin giriş kısmında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Kamera kayıtlarında kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki benzin bidonu ile binayı ateşe verdikten sonra kayıplara karıştığı görülüyor

20 Şubat 2017 Pazartesi 14:44
Kadıköy’de çirkin saldırı
HABER MERKEZİ

Müjdat Gezen Sanat Merkezinin giriş kısmında yangın çıktı. Çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Şehir Kahya Sokağı'nda bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezinin giriş kapısında yangın çıktı. Çevredekilerin yangını fark etmesi üzerine olay, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemelerde sanat merkezinin bahçesinde şişe, çöp kovalarında plastik eldiven bulundu. Sanat merkezinin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

‘Bu bir kundaklama olayı’

Saldırı ile ilgili konuşan sanatçı Müjdat Gezen “Bir kundaklama olayı. Görüntülerde de mevcut. Sakallı bir herif elinde benzin bidonu ile sokağa giriyor ve döküp ateşe veriyor. Polisin çalışması sürüyor. Umarım en kısa sürede aydınlatılır” dedi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda sanat merkezi önüne gelen bir kişinin benzin döküp ateşe verdiği görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
Müjdat Gezen Sanat MerkeziYangın
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