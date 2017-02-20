Kadıköy’de çirkin saldırı

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Müjdat Gezen Sanat Merkezinin giriş kısmında yangın çıktı. Çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Şehir Kahya Sokağı'nda bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezinin giriş kapısında yangın çıktı. Çevredekilerin yangını fark etmesi üzerine olay, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemelerde sanat merkezinin bahçesinde şişe, çöp kovalarında plastik eldiven bulundu. Sanat merkezinin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

‘Bu bir kundaklama olayı’