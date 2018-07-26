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Kadıköy’de şüpheli ölüm

Kadıköy Acıbadem'deki bir genç oturduğu apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu

26 Temmuz 2018 Perşembe 17:54
Kadıköy’de şüpheli ölüm

Binanın 7. katındaki evin penceresinden düştüğü belirtilen gencin evde bulunan arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırıldıktan sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, Kadıköy Acıbadem Caddesi Hukukçular Sitesi L Blok’ta meydana geldi. Apartmanın bahçesinde kanlar içinde yatan bir kişiyi gören site görevlisi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Atilla Kerem Tongal (24) olduğu öğrenilen gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Tongal’ın apartmanın 7. katında düştüğü tespit edilirken gencin düştüğü dairenin arkadaşına ait olduğu ve olay anında kız arkadaşının da evde olduğu öğrenildi.

Yüzü kan içerisinde olan A.Ö., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.Ö. tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemelerinin tamamlamasının ardından Tongal’ın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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