Kadın korucular iş başında

20 yaşındaki Hilal Biçer ve Sümeyra Karabulut, diğer güvenlik korucularıyla kırsalda görev yapıyor. Aldıkları zorlu eğitimin ardında babalarının yıllarca görev yaptığı dağları arşınlayan Biçer ve Karabulut, ekip arkadaşlarının da takdirini kazanıyor.

Terörle mücadelede kritik noktalarda asker ve polisle omuz omuza mücadele veren Biçer ve Karabulut, görevlerini özveriyle sürdürüyor. Hilal Biçer, babasının en büyük çocuğu olarak bu görevi omuzladığını söyleyerek, "Başlarda silahtan korkuyordum ama bu işe girdikten sonra farklı olduğunu gördüm. Bu üniformanın içerisine girmek çok farklı bir duygu. Vatanımı ve askerimi sevdiğim için bu işi seçtim" diye konuştu.

AA