Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kadın korucular iş başında

Elazığ'da, emekliye ayrılan babaları gibi güvenlik korucusu olmayı tercih eden Hilal Biçer ve Sümeyra Karabulut, vatan toprakları için eli tetikte, gözü ufukta nöbet tutuyor.

Bu haber kez okundu.

Kadın korucular iş başında

20 yaşındaki Hilal Biçer ve Sümeyra Karabulut, diğer güvenlik korucularıyla kırsalda görev yapıyor. Aldıkları zorlu eğitimin ardında babalarının yıllarca görev yaptığı dağları arşınlayan Biçer ve Karabulut, ekip arkadaşlarının da takdirini kazanıyor.

Terörle mücadelede kritik noktalarda asker ve polisle omuz omuza mücadele veren Biçer ve Karabulut, görevlerini özveriyle sürdürüyor. Hilal Biçer, babasının en büyük çocuğu olarak bu görevi omuzladığını söyleyerek, "Başlarda silahtan korkuyordum ama bu işe girdikten sonra farklı olduğunu gördüm. Bu üniformanın içerisine girmek çok farklı bir duygu. Vatanımı ve askerimi sevdiğim için bu işi seçtim" diye konuştu.

AA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Kadın Korucular Iş BaşındaElazığKöy Korucusu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100