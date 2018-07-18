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Kadın sürücüler birbirine girdi

Silivri'de yol verme kavgası yüzünden kadın sürücüler saç saç baş başa kavga etti. Kadınların trafikte kavga ettiği anlar cep telefonu kameralarınca kaydedilirken, trafikteki diğer sürücüler şaşkın bakışlar arasına kavgayı izledi

18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:48
Kadın sürücüler birbirine girdi

Olay, Silivri D-100 karayolu Semizkumlar mevkii Tekirdağ istikametinde meydana geldi. İki kadın sürücü yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Ardından kadın sürücüler araçlarını durdurup aşağıya indi.

Tartışma daha da büyünce yumruklar konuşmaya başladı. Kadınlar birbirlerine yumruk atmaya başlarken, araçta bulunan diğer kadınlar da sürücülerden birinin saçlarını çekmeye başladı. Bu sırada bir hafriyat kamyonu şoförü kadınlara tepki göstererek, 'Ayıp' diye bağırdı.

Tüm bu yaşanan kavga ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadınlar birbirlerine yumrukla saldırıyor. Ardından bir kadın diğer kadının saçını çekiyor.

İHA

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