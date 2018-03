Kadına şiddette artış var

İzmir’de şiddet gördükleri için her hafta 30 kadına koruma kararı çıkartıldığını belirten Avukat Sibel Önder, “Kelimenin tam anlamıyla şiddetin sayısı da şekli de her geçen gün artıyor” dedi. Önder; “Marifet, koruma kararını çıkarmada değil, bu kararın uygulanmasında” diyerek, polisiye tedbirlerin yetersizliğine dikkat çekti. Kadına şiddet ve alınan koruma kararları üzerine bilgi veren Avukat Sibel Önder, İzmir’de şiddet gördükleri için her hafta 30 kadına koruma kararı çıkartıldığını söyledi. Kadına şiddetin her geçen gün arttığına dikkat çeken Önder, “Kadın şiddeti sadece duyulduğu kadar değil. Bunun bir de duyulmayan tarafı var. İzmir’de bir haftada 30 kadar kadına maalesef koruma kararı çıkartıyoruz. Kelimenin tam anlamıyla şiddetin sayısı da şekli de her geçen gün artıyor” diye konuştu. Önder, şiddet gören bazı kadınların haklarını bilmediğini belirterek şiddete maruz kalan kadınlara “Cebinizde 1 liranız dahi olmayabilir ama bu, haksınız yok demek değildir” şeklinde seslendi.

‘Marifet kararın uygulanmasında’