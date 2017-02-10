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Kadına şiddette artış var

Şiddet gören kadın sayısında her geçen gün artış yaşanıyor. İzmir’de her hafta 30 kadına koruma kararı çıkartıldığını belirten Avukat Sibel Önder, “Kelimenin tam anlamıyla şiddetin sayısı da şekli de her geçen gün artıyor” dedi

10 Şubat 2017 Cuma 16:28
Kadına şiddette artış var
İzmir’de şiddet gördükleri için her hafta 30 kadına koruma kararı çıkartıldığını belirten Avukat Sibel Önder, “Kelimenin tam anlamıyla şiddetin sayısı da şekli de her geçen gün artıyor” dedi. Önder; “Marifet, koruma kararını çıkarmada değil, bu kararın uygulanmasında” diyerek, polisiye tedbirlerin yetersizliğine dikkat çekti.  Kadına şiddet ve alınan koruma kararları üzerine bilgi veren Avukat Sibel Önder, İzmir’de şiddet gördükleri için her hafta 30 kadına koruma kararı çıkartıldığını söyledi. Kadına şiddetin her geçen gün arttığına dikkat çeken Önder, “Kadın şiddeti sadece duyulduğu kadar değil. Bunun bir de duyulmayan tarafı var. İzmir’de bir haftada 30 kadar kadına maalesef koruma kararı çıkartıyoruz.  Kelimenin tam anlamıyla şiddetin sayısı da şekli de her geçen gün artıyor” diye konuştu. Önder, şiddet gören bazı kadınların haklarını bilmediğini belirterek şiddete maruz kalan kadınlara “Cebinizde 1 liranız dahi olmayabilir ama bu, haksınız yok demek değildir” şeklinde seslendi.

‘Marifet kararın uygulanmasında’

Koruma kararının bir gün içerisinde çıkartılabildiğini dile getiren Önder, “Belki tüm işlemleri evrak üzerine yapıyoruz ama bundan sonra yaptırımlarının devreye girip belirli müeyyideleri daha fazla dikte etmesi lazım. İş, koruma kararını çıkarmada değil. Marifet bu kararın uygulanmasında. Uygulamaya koymak zor. Çünkü emniyet birimlerine müzekkere yazılıyor. Orada da belli bürokratik işlemler oluyor. Koruma kararında diyelim ki, 50 metre yakına yaklaşmama yönünde karar veriliyor; yakın koruma yok ki şahsa ‘yaklaşamazsın’ diyebilsin. Adam kadının 50 metre yakınına yaklaştığında ‘yaklaşamazsın, mahkeme kararı var’ diyebilecek bir yakın koruma polis yok. Birçok kadının koruma kararı vardır ama etrafında dolaşan bir sürü de tehlike vardır. Mahkeme kararı kağıt üzerinde, sonrası emniyetin üstünde, sonrası biraz da kadının bilincinde. Böyle bir durumda başvurucu kadın, şahsın yaklaştığını fark ettiği an 155’i aramalı” ifadelerine yer verdi.İHA
Anahtar Kelimeler:
Izmir155
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