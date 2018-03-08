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Kadınlar gününde bile kadın vuruldu

Başakşehir’de boş arazide lüks araçta iddiaya göre bir adam kadını bacağından vurup intihara kalkıştı

08 Mart 2018 Perşembe 17:53
Kadınlar gününde bile kadın vuruldu

Başakşehir’de metro raylarının geçtiği köprü altındaki boş kırsal arazide bir adam, yanındaki kadını baldırından vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu. Lüks araç içerisinde gerçekleşen olayı çevredeki vatandaşlar fark etti.Silah sesini duyan vatandaşlar polise ve 112 ekiplerine haber verdi. Yaşanan olay sonrası yaralı kadın ve adam vatandaşların yardımı ile ambulansa teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ise inceleme başlattı.

Aracın cam tavanının ise seken kurşunlardan birisi nedeniyle delindiği de görüldü. Yaralı adam ve kadın hastaneye kaldırılırken kadının durumun iyi adamın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirKadınSilah
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