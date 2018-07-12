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Kafa kafaya kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:40
Kafa kafaya kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi, Elmalar Mahallesi, Kaymakam Tevfik Obası 3. kilometresinde, Ali Şirin yönetimindeki 46 DA 947 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Duran Karabörk'ün (39) kullandığı 46 NH 304 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı.

Kazada, sürücü Ali Şirin, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Derya Karabörk (33) ve Mikail Karabörk (4), sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. 

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