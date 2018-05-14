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Kafa kafaya kaza: 2 ölü

Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:05
Kafa kafaya kaza: 2 ölü

Çorlu-Marmaraereğlisi yolunda, Alper Emekçi yönetimindeki 59 B 4447 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Erdinç Öztürk idaresindeki 34 NV 3565 plakalı otomobil çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Emekçi'nin yanında bulunan Gülşah Sezer ile diğer araç sürücüsü Öztürk hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Alper Emekçi, ambulansla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet savcısı, polis ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesetler, Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapatılan yol, araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından açıldı.

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