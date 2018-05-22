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Kafasına cam düşen Ece'ye tazminat

İstiklal Caddesi’nde üzerine 250 kiloluk cam düşen, 22 ameliyat geçiren ve yüzde 90 görme kaybı yaşayan Ece Turhan’ın açtığı maddi tazminat davası İstinaf Mahkemesi’nin bozma kararının ardından yeniden karara bağlandı.Mahkeme, Ece Turhan ve ailesine toplam 2 milyon 232 bin 704 lira ödemesine karar verdi

22 Mayıs 2018 Salı 17:14
Kafasına cam düşen Ece'ye tazminat

Taksim İstiklal Caddesi üzerinde 22 Ocak 2009'da bir iş hanının 5’inci katından 7.5 metre uzunluğunda 250 kilogramlık bir cam kütlesi üniversite öğrencisi Ece Turhan’ın üzerine düşmüştü.

Olay sonrası üç buçuk ay yaşam mücadelesi veren ve 22 ameliyat geçiren Ece Turhan’ın gözlerinde yüzde 90 görme kaybı olmuştu.

Olayın ardından ailenin avukatı bina sahibi Sifisan Sinemacılık, işletmeci AFM Filmcilik, binanın tadilatını yapan Adayön İnşaat Mimarlık Ltd. Şrk. ve pencerenin imalat ve montajını yapan Atak Alüminyum Şirketi’ne Ece Turhan için 500 bin, baba İhsan Turhan ile anne Dilek Turhan için 250’şer bin, teyze İpek Doğan için 100 bin lira manevi ve 10 bin lira da maddi tazminat istemişti.

Ailenin avukatı ayrıca mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda yapılan hesaplamada daha önceden dava konusu edilmemiş olan miktar için ikinci kez dava açmıştı. İki dosyayı birleştiren mahkeme Ece Turhan ve ailesine davalıların toplamda 2 milyon 231 bin 704 lira 14 kuruş tazminat ödemesine karar vermişti.

Davalıların itirazı üzerine dosyayı inceleyen İstinaf Mahkemesi, dava dosyasının usulden bozulmasına karar vermişti. İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaya Ece Turhan katılmazken tarafları avukatları temsil etti.

Kararını açıklayan mahkeme, Ece Turhan ve ailesine toplamda 2 milyon 232 bin 704 lira 14 kuruş tazminat ödenmesini hükmetti.

İHA

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