Kağıt hamur teknesine düşen işçi öldü

Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir kağıt geri dönüşüm fabrikasında işçi olarak çalışan 43 yaşındaki Ayhan Tekin, henüz bilinmeyen bir nedenle hamur teknesine düştü.

Tekin'in arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede, Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından düştüğü yerden çıkarılan Tekin’in cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.