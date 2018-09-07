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Kağıthane Tüneli'nde motosiklet kazası

Kağıthane tünelinde meydana gelen motosiklet kazasında yola savrulan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı

07 Eylül 2018 Cuma 17:06
Kağıthane Tüneli'nde motosiklet kazası

Feci kazada motosiklet 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kaza önceki gece Kağıthane - Bomonti Tüneli içerisinde meydana geldi. Yahya A., yönetimindeki 34 HY 3867 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.

Kaza esnasında motosiklet üzerinde olan Yahya A., ve Batuhan A., yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kaza sonrası motosikletten savrulan Batuhan A., ‘nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Motosiklet sürücüsü Yahya A., olay yerine gelen başka bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası olay yerinde hayatını kaybeden Batuhan A.,’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Yahya A.’nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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