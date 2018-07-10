Kahraman baba çocuklarını kurtardı

Evin yandığını görünce çocuklarını battaniyeye sararak camdan atan baba, yanmaktan son anda kurtuldu. Yangın, Pendik Yeni Mahalle, Plevne Caddesi’nde bulunan bir müstakil evde meydana geldi.

Yangın anında evde mahsur kalan Ünal Şener ve Samet Şener kardeşleri babaları Mehmet Şener, battaniyeye sararak müstakil evin ikinci katından aşağıya attı. Çocuklarını kurtardıktan sonra kendisi de camdan atlayarak yangından kurtuldu. Bu sırada çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

'Çocuklarım nerede?'

Öte yandan yangının çıktığı sırada, semt pazarına giden anne Nermin Şener, döndüğünde büyük bir şokla karşılaştı. Olay yerine gelir gelmez “Çocuklarım nerede?” diye sinir krizi geçirdi. Acılı anneyi çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Olayı gören bir vatandaş ise, “Ben sabah işe gidiyordum, buradan dumanlar çıkıyordu. Hemen kenara çektim.

Baktım çocuk mahsur kalmış yukarıda, hemen babası çocukları aşağıya attı. Kucağımıza aldık hemen çocukları dışarı çıkarttık. İkinci çocuğu da aşağıya attı baba onu da hemen aldık kucağımıza.

Çocukların durumu iyi, babanın durumu iyi, anne de pazardaymış” şeklinde konuştu. Öte yandan, Samet Şener ve Ünal Şener kardeşlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA