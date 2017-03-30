Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Ekinözü ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi Kandil Baraj yolu ile Tepebaşı Mezrası kavşağında, Mehmet A. yönetimindeki kamyonet ile Abdullah Ö. yönetimindeki kamyon çarpıştı. Meydana gelen kazada, kamyonetin sürücüsü Mehmet A. ile yanında yolcu olarak Bayram, Zekiye A. ağır yaralanırken, sürücünün eşi Bedriye A. ise hayatını kaybetti. Yaralılar, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kahramanmaraş'ta feci kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
30 Mart 2017 Perşembe 14:29
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