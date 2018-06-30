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Kahvehane tarayan zanlılar yakalandı

Adana'da bir kahvehaneye pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açtığı ileri sürülen 13 kişi yakalandı

30 Haziran 2018 Cumartesi 15:35
Kahvehane tarayan zanlılar yakalandı

Adana'da pompalı tüfek ve tabancalarla taranan kahvehane önünde polis inceleme yaparken ateş açtığı ileri sürülen 13 kişi nefes kesen operasyonla yakalandı. 26 Haziran Salı günü merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir otomobil satışı nedeniyle aralarında alacak-verecek meselesi husumet bulunan iki grubun arasında anlaşmazlık çıktı.

13 zanlı hasımlarının iş yerine gelerek silahlarla ateş etti. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçarken polis kısa sürede olay yerine geldi. Polis inceleme yaparken de zanlılar ateş açtı.

Olayın ardından Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şahısların kısa sürede yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği polislerine özel ekip kurulması talimatını verdi. Talimat üzerine oluşturulan özel ekip şahısları yakalamak için harekete geçerek nefes kesen operasyonda eş zamanlı olarak 20 adrese baskın yaptı. Evlerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ele geçirilirken 13 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 13 zanlı emniyetteki sorgulamalarının ardından yoğun güvenlik önlemi altında sağlık kontrolüne getirildi. İşlemleri tamamlanan 13 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hasan D, Kenan A, Servet E. ve Şerefettin E. tutuklandı.
İHA

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