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Kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi

Bayrampaşa'da 2 farklı iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız ve faturasız silah ele geçirildi.

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Kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi
Bayrampaşa'da 2 farklı iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız ve faturasız silah ele geçirildi. Silahlar arasında bulunan kalem şeklinde suikast silahı dikkat çekerken 3 kişi gözaltına alındı. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Bayrampaşa Yenidoğan ve Yıldırım Mahallelerinde bulunan 2 iş yerinde çok sayıda ruhsatsız ve faturasız silah olduğu yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler hemen harekete geçerek teknik ve fiziki takip başlattı. Bu kapsamda 28 Mart'ta 2 iş yerine operasyon düzenlenerek aramalar yapıldı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 11 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 2 adet uzun namlulu pompalı tüfek, 2 adet namlusu açılmış kurusıkı tabanca, 3 adet yiv- set açılmış namlu, çeşitli tabanca mekanizmaları, 24 adet açılmış namlu, 1 adet kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi.
Operasyonda H.S. (29), O.C.K. (23) ve A.Ş (24) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. İHA
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