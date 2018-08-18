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Kalpazanlara jandarmadan büyük darbe

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı'nı fırsat bilerek sahte para basıp, kurban satıcılarını dolandırmaya hazırlanan şahısları düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakaladı

18 Ağustos 2018 Cumartesi 15:59
Kalpazanlara jandarmadan büyük darbe

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, sahte para basarak Kurban Bayramı'nda insanları dolandırmaya hazırlanan çeteye şok bir baskın yaptı.Baskın anında da şüphelilerin sahte para bastığı görülürken operasyonda 13 bin adet 500 binlik İran riyali, yaklaşık 1 milyon Türk lirası, yüzlerce sahte nüfus cüzdanı ve sürücü belgeleri ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Fatih ilçesinde terör örgütü üyeleri de dahil olmak üzere aranan şahıslara sahte kimlik, pasaport, sürücü belgesi ve diploma basan kalpazanların, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle sahte para basarak kurban satıcılarını dolandıracakları bilgisini aldı.

Yapılan inceleme ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir binayı matbaa olarak kullandığını tespit eden ekipler adrese baskın düzenledi. Operasyonda jandarma ekipleri; şüpheli T.G.’yi sahte belge ve sahte para basarken suçüstü yakaladı.

Baskında yaklaşık 13 bin adet 500 binlik sahte İran riyali, yaklaşık 1 milyon TL değerinde sahte para, yüzlerce sahte nüfus cüzdanı, sürücü belgeleri, çeşitli kurumlara ait sahte ustalık ve özel güvenlik kartları, üniversitelere ait güvenlik hologramları, sahte belgelerin yapımında kullanılan çok sayıda makine ile baskı malzemesi ele geçirildi.

Yakalanan T.G. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken jandarma ekipleri Kurban Bayramı öncesi vatandaşları sahte para kullanımı sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için özellikle banknot üzerindeki kabartma yazılara, gizli Atatürk görseline, paranın sağ üstünde bulunan banknot değerinin mutlaka renkli hologramın üstünde basılmış olmasına dikkat etmeleri konusunda uyardı.
İHA

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