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Kamyon alt geçide çarparak ikiye ayrıldı 

Konya’da seyir halindeki kamyonun açılan damperli kasasının alt geçide çarpması sonucu damperli kasa şasiden ayrılıp düşerken, kamyon ise metrelerce ileride durabildi

08 Ekim 2017 Pazar 17:02
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Kamyon alt geçide çarparak ikiye ayrıldı 

Kaza, merkez Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulunan Borsa Köprülü Kavşağında meydana geldi. Hasan K. idaresindeki 06 DC 2410 idaresindeki kamyonla seyir halindeyken aracının dorsesi açıldı. Sürücü açılan dorseyi fark etmemesinin ardından kamyonla alt geçide girdi. Bunun üzerine çarpmanın şiddetiyle kamyonun dorsesi koptu, ağır hasar alan kamyon ise metrelerce sonra durabildi. Kaza sonrası sürücü Hasan K. ile yanında bulunan ve kaza anında kafasını ön cama çarpan İsmail S. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Hasan K. damperi kitlediğini ancak açıldığını söyledi. Kaza sonrası alt geçit uzun süre trafiğe kapalı kaldı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaKamyonAlt GeçidKasaşasi
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