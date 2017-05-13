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Kamyon faresi yakayı ele verdi

Kayseri’de 2 otobüs ve 8 kamyon çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda hırsızın kamyonu bir dakikada çalması şaşırttı

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Kamyon faresi yakayı ele verdi
Edinilen bilgiye göre, 30 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında 2 otobüs ve 8 kamyon çalındı. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmalar ve kameralardan alınan eşkal doğrultusunda olayların şüphelisi olarak Y.K.’yi belirledi. Y.K.’nin üzerinde arama yapan polis, araçları çalmakta kullandığı 70 adet kontak anahtarı ele geçirdi. Çalınan araçlar sahiplerine teslim edilirken, Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Y.K.’nin kamyon çalması güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi. Görüntülerde, Y.K.’nin bir dakikada kamyonu çalıştırarak gözden kaybolması herkesi şaşırttı. İHA
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği
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