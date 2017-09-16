Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Gaziantep istikametine seyir halinde bulunan Bekir İ. idaresindeki kamyonet, D-400 karayolunun 12. kilometresinde karşı istikametten gelen Mahmut B. yönetimindeki kağıt yüklü kamyon ile çarpıştı.

Kazada kamyonet yol kenarına, kamyon ise yola devrildi. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun içerisinden fırlayan sürücü Mahmut B. kamyonun kasasının altında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi. Kazada kamyonet sürücüsü Bekir İ. ile kamyonette bulunan Murat Ç. de olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsünü eşi Emine B. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

İHA