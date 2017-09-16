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Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Gaziantep D-400 karayolunun 12. kilometresinde meydana gelen kazada kağıt yüklü kamyon ile kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü, kişi de yaralandı.

Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Gaziantep D-400 karayolunun 12. kilometresinde meydana gelen kazada kağıt yüklü kamyon ile kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü, kişi de yaralandı.

16 Eylül 2017 Cumartesi 17:27
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Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Gaziantep istikametine seyir halinde bulunan Bekir İ. idaresindeki kamyonet, D-400 karayolunun 12. kilometresinde karşı istikametten gelen Mahmut B. yönetimindeki kağıt yüklü kamyon ile çarpıştı.

Kazada kamyonet yol kenarına, kamyon ise yola devrildi. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun içerisinden fırlayan sürücü Mahmut B. kamyonun kasasının altında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi. Kazada kamyonet sürücüsü Bekir İ. ile kamyonette bulunan Murat Ç. de olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsünü eşi Emine B. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
KazaKamyonKamyonet
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