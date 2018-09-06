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Kamyon şoförü terör estirdi

Sivas’ta seyir halinde ilerleyen kamyon sürücünün geri vitese takıp, tartıştığı otomobile çarpması halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı

06 Eylül 2018 Perşembe 16:35
Kamyon şoförü terör estirdi

Kaza, Sivas’ta İsmet Yılmaz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen kamyon sürücüsü ve otomobil sürücüsü sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından arkasındaki otomobil sürücüsüne kızan kamyon şoförü, kamyonuyla önce ileri doğru gitti. Arkasındaki araçla arasındaki mesafeyi açan kamyon şoförü ardından ise aracını geri vitese takarak ardındaki otomobile çarptı.

Çarptığı otomobil ise geriye kayarak arkasında bulunan halk otobüsüne çarptı. Kızdığı otomobil sürücüsüne zarar vermek isteyen kızgın kamyon sürücücü, halk otobüsündeki güvelik kamerasını hesap etmemişti. Ardındaki araca zarar vermek isteyen kamyon sürücüsünün planını güvenlik kamerası bozdu. Olayda yaralanan olmadı. 

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