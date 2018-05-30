Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
103869
ALTIN
187.816
DOLAR
4.4730
STERLİN
5.9580
EURO
5.2167

Kamyon traktörü ikiye böldü

Çiftçilik yapan 67 yaşındaki Ramazan Yeter traktörüyle yolun karşısına geçtiği sırada seyir halinde olan kamyonla çarpıştı. Kamyonun önünde metrelerce sürüklenen traktör ikiye bölünürken kazada traktör sürücüsü yaşamını yitirdi

30 Mayıs 2018 Çarşamba 17:24
Kamyon traktörü ikiye böldü

Antalya’da kamyonla çarpışan traktör ikiye bölünüp metrelerce sürüklendi. Kazada traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza Antalya-Isparta karayolunun 38’inci kilometresinde meydana geldi.

Aksu’nun Yumak Mahallesi’nde çiftçilik yapan 67 yaşındaki Ramazan Yeter 07 DN 972 plakalı traktörüyle yolun karşısına geçtiği sırada kent merkezinden Isparta istikametine seyir halinde olan Halil K. idaresindeki 07 DBH 07 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kamyonun önünde metrelerce sürüklenen traktör ikiye bölünerek ters döndü. Kamyonun ön bölümü ise büyük hasar gördü. Traktör sürücüsü evli ve 3 çocuk babası Ramazan Yeter, 112 sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Babaya feryat

Jandarma ve polis ekipleri kazanın ardından yolu araç trafiğine kapattı. Yeter’in cansız bedeni tabuta alınırken oğlu Harun Yeter, "Babamı bir daha göreceğim. Babam bize veda mı ettin" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Harun Yeter, jandarma ekipleri ve yakınlarının yardımıyla güçlükle bölgeden uzaklaştırıldı.

Ramazan Yeter'den geriye saati, ayakkabısı kalırken cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Traktörden etrafa saçılan parçaları ise Yeter'in köyden arkadaşları topladı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü Halil K. gözaltına alındı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
KamyonTraktörKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin, uzay istasyonunu dünyaya açıyor
Çin, uzay istasyonunu dünyaya açıyor
Saklambaç oyunu sonu oldu
Saklambaç oyunu sonu oldu
Poşetten 100 bin lira çıktı
Poşetten 100 bin lira çıktı
Anne ve oğluna otomobil çarptı
Anne ve oğluna otomobil çarptı
Transfer tazminattan etti
Transfer tazminattan etti
4 balıkçıdan biri daha bulundu
4 balıkçıdan biri daha bulundu
Midesinden 116 kapsül kokain çıktı
Midesinden 116 kapsül kokain çıktı
Sağanak, Sahil Yolu'nu kapattı
Sağanak, Sahil Yolu'nu kapattı
TEM'de hafriyat kamyonu devrildi
TEM'de hafriyat kamyonu devrildi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim