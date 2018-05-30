Kamyon traktörü ikiye böldü

Antalya’da kamyonla çarpışan traktör ikiye bölünüp metrelerce sürüklendi. Kazada traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza Antalya-Isparta karayolunun 38’inci kilometresinde meydana geldi.

Aksu’nun Yumak Mahallesi’nde çiftçilik yapan 67 yaşındaki Ramazan Yeter 07 DN 972 plakalı traktörüyle yolun karşısına geçtiği sırada kent merkezinden Isparta istikametine seyir halinde olan Halil K. idaresindeki 07 DBH 07 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kamyonun önünde metrelerce sürüklenen traktör ikiye bölünerek ters döndü. Kamyonun ön bölümü ise büyük hasar gördü. Traktör sürücüsü evli ve 3 çocuk babası Ramazan Yeter, 112 sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Babaya feryat

Jandarma ve polis ekipleri kazanın ardından yolu araç trafiğine kapattı. Yeter’in cansız bedeni tabuta alınırken oğlu Harun Yeter, "Babamı bir daha göreceğim. Babam bize veda mı ettin" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Harun Yeter, jandarma ekipleri ve yakınlarının yardımıyla güçlükle bölgeden uzaklaştırıldı.

Ramazan Yeter'den geriye saati, ayakkabısı kalırken cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Traktörden etrafa saçılan parçaları ise Yeter'in köyden arkadaşları topladı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü Halil K. gözaltına alındı.

İHA