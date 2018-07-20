Kamyondan kayan direk halk otobüsünün içine girdi: 2 ÖLÜ

Kazada otobüsteki 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Saat 08.00 sıralarında Vakfıkebir’den Trabzon istikametine gitmekte olan Vakfıkebir Belediyesine ait Mehmet Dervişoğlu yönetimindeki 61 S 3508 plakalı halk otobüsü Yalıköy Mahallesi girişi yakınlarına geldiğinde elektrik direği yükleyip yola çıkmakta olan 25 DB 327 plakalı iş kamyonundan kayan direk halk otobüsüne çarptı.

Direğin çarptığı halk otobüsü yaklaşık 150 metre sürüklendi. Olay anında otobüsün ön camını parçalayan ve otobüsün içine giren direk emekli öğretmen Bekir Kukul (73) ve Serhan Akyol'un (22) feci şekilde ölümüne neden olurken, 13 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Vakfıkebir ve Trabzon’daki hastanelere kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.