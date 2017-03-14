Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, enerji nakil hattı direğini devirip Bedre deresine uçtu. Dere içerisinde yan yatan kamyonetteki sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Mesudiye Mahallesi Bedre deresi yanındaki yol üzerinde seyir halinde olan İsmail C. (50) yönetimindeki 16 F 4408 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak enerji nakil hattı direğine çarptı. Bedre deresi kenarındaki beton enerji nakil hattı direğini deviren kamyonet, dereye yuvarlanarak yan yattı. Kazayı görüp dereye inen vatandaşlar sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Deredeki su seviyesinin düşük olması sürücünün hayatta kalmasını sağladı. Vatandaşlarca kurtarılan yaralı sürücü kaza yerine çağrılan 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. İHA
Kamyonet dereye uçtu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, enerji nakil hattı direğini devirip Bedre deresine uçtu.
14 Mart 2017 Salı 14:56
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