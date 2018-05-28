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Kamyonet takla attı: 1 ölü

Konya’nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, Akşehir Saray Mahallesi yakınlarında meydana geldi

28 Mayıs 2018 Pazartesi 19:06
Kamyonet takla attı: 1 ölü

Afyonkarahisar istikametinden Konya yönüne seyir halinde olan Birol Karaduman (40) idaresindeki 48 E 1743 plakalı arı kovanı yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu  takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan Kezban Avcı (54) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Birol Karaduman yaralandı. Kazada yaralan Birol Karaduman ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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