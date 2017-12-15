Kamyonetin açılan kapağı yayaya çarptı

Olay Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi'nde yaşandı. Şelale Caddesi’nden Hastane Caddesi istikametine seyir halindeki Bekir Kaya’nın kullandığı sebze-meyve yüklü kamyonetin kasasında bulunan demir kapak, bulunduğu yerden çıkıp savruldu. Kapak, yol kenarında yürümekte olan Savaş Altun’a çarptı.
Demir kapağın çarpması sonucu savrularak yere düşen Savaş Altun’a, perşembe pazarında düşüp başını çarparak yaralanan Alman turist Monika Sonja Wagner Soda’yı hastaneye götürürken olayı gören 112 ekibi müdahalede bulundu. 112 ekibinin serum takarak başında beklediği Savaş Altun, olay yerine gelen bir başka ambulansla hastaneye kaldırıldı.