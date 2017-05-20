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Kamyonetten düşen işçi hayatını kaybetti

Bolu’da belediye işçisi olduğu öğrenilen bir şahıs seyir halindeki kamyonetten düşerek hayatını kaybetti

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Kamyonetten düşen işçi hayatını kaybetti
Olay, Bolu’da Paşaköy Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi’nde işçi olarak çalışan Mehmet Öztaş isimli vatandaş, D-100 karayolu üzerinde seyir halindeki kamyonetin kasasından düştü. Düşmenin etkisiyle kafasını sert bir şekilde asfalta çarpan Öztaş olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisi’ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Öztan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatırken, Öztaş’ın ölüm nedeninin intihar mı yoksa kaza mı olduğu konusunda da araştırmalarını sürdürüyor. İHA
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