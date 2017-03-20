Deplasman yolculuğuna çıkacak Kocaelispor taraftarları arasında çıkan kavgada bıçaklanarak ölen Serhat Boz'un katil zanlıları olduğu iddia edilen 3 kişi yakalandı. Cinayetle sonuçlanan kavganın ise otobüsteki yer tartışmasından çıktığı öğrenildi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinden Altay maçına gitmek için toplanan Kocaelispor taraftarları arasında çıkan ve cinayetle sonuçlanan olayın zanlıları olduğu iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Serhat Boz adlı Kocaelispor taraftarının boğazından bıçaklanarak öldüğü olayın failleri olduğu belirlenen Doğan A., Serhat A., Semih B. isimli zanlılar, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. 3 kişi sorgularında ise olayın otobüste yer meselesinden çıktığı, otobüsün dışında devam eden tartışmada ise Serhat A.'nın Boz'u bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınarak sorguları yapılan 3 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından Adliyeye sevk edildi. İHA
Kan donduran olayın zanlıları yakalandı
Deplasman yolculuğuna çıkacak Kocaelispor taraftarları arasında çıkan kavgada bıçaklanarak ölen Serhat Boz'un katil zanlıları olduğu iddia edilen 3 kişi yakalandı.
20 Mart 2017 Pazartesi 15:39
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