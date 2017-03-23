Kanadalı DEAŞ'lı cezaevine gönderildi

Adana 'da havalimanında gözaltına alınan Kanada vatandaşı DEAŞ 'lı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cezayir asıllı Wassim Bouhadou isimli Kanada vatandaşının DEAŞ üyesi olduğunu ve Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptığını, Adana üzerinden İstanbul'a oradan da Avrupa'ya gideceği bilgisine ulaştı. Şahsın Adana'da olduğunu belirleyen polis, şahsı yakalamak için çalışma bastı. Adana Havalimanı'nda olduğu öğrenilen zanlının yakalanması için Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri baskın yaptı. Uçağa bindiği tespit edilen Bouhadou, uçak kalkmak üzereyken durdurulup 10 Mart günü gözaltına alındı.

Zanlı emniyete getirilerek yaklaşık 13 gün boyunca sorgulandı. Emniyet, zanlının DEAŞ üyesi olduğunu, DEAŞ'a Avrupa'dan eleman kazandırdığı ve finans sağladığını belirledi. Sorgulamanın ardından Bouhadou, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak, örgüte eleman kazandırmak ve finans sağlamak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şahıs, çıkarıldığı 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. İHA