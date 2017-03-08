Kanseri yendi kazada can verdi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Türkiye ’yi yasa boğan otobüs kazasında hayatlarını kaybeden 7 kadın işçiden geriye dram dolu hayat hikayeleri kaldı. Çarşamba günü İnegöl'ün Mezitler mevkiinde meydana gelen kazada, Metal İş Sendikası üyesi kadın işçileri Ankara’daki kadın kurultayına götüren yolcu otobüsü sollama yaptığı sırada orta refüje girip yan yatmıştı. Kazada 7 kadın işçi hayatını kaybederken, 39 kişi ise yaralanmıştı. Önceki akşam saatlerinde İnegöl Devlet Hastanesi morgundan Bursa’daki Büyükşehir Belediyesi Gasilhanesi’ne getirilen kadın işçilerin cenazeleri dün sabah erken saatlerde yakınlarına teslim edildi.

Cemevindeki cenazeye Bakan da katıldı

Hayatını kaybeden 7 kadın işçinin arasında bulunan 36 yaşındaki Özlem İnan için Ataevler Mahallesi’ndeki cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türk Metal Sen Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Bursa Valisi İzzettin Küçük. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile 500’e yakın kişi katıldı. Kılınan cenaze namazı ve yapılan duanın ardından Özlem İnan'ın cenazesi Mudanya ilçesine götürüldü.

Kanseri bir sene önce yendi