Gaziantep'te kantin ihalesi için milli eğitim müdürlüğüne giden tarafların arasında çıkan gerginlik kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı olayda 2 kişi yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yaşandı. Kantin ihalesine gelen taraflar arasında tartışma çıktı, kısa sürede büyüyen kavgada silah çeken taraflar sokak ortasında birbirine ateş etmeye başladı. Olayda vücuduna kurşun isabet eden bir şahıs bacağından yaralanırken, bir kişi ise darp edilerek yaralandı. Yaralılar çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılırken olayla ilgili 4 kişi ise gözaltına alındı. Öte yandan, Yaprak Mahallesinde bulunan Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşecek olan kantin ihalesi ile ilgili emniyete bilgi verilmediği ileri sürüldü. İHA
Kantin ihalesinde silahlar konuştu
Gaziantep'te kantin ihalesi için milli eğitim müdürlüğüne giden tarafların arasında çıkan gerginlik kavgaya dönüştü.
22 Mart 2017 Çarşamba 15:03
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