Kapkaççı kuzenler yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, olay, Çukurova İlçesi Mahfesığmaz Mahallesi 76069 sokakta meydana geldi. F.U. isimli kadın yolda yürürken içinde 90 TL ve eski model bir cep telefonu bulunan çantasını kimliği belirsiz iki kişi elinden alıp kaçtı.

Kadının olayı polise haber etmesi üzerine ekipler zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, önceki akşam Seyhan İlçesi’ne bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde E.C (26) ile M.Ç’yi (26) yakaladı.