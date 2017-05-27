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Kapkaççı kuzenler yakayı ele verdi

Adana’da bir kadının içinde 90 TL bulunan el çantasını kapkaç yapan kuzenler yakalanarak adliyeye sevk edildi

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Kapkaççı kuzenler yakayı ele verdi
Edinilen bilgiye göre, olay, Çukurova İlçesi Mahfesığmaz Mahallesi 76069 sokakta meydana geldi. F.U. isimli kadın yolda yürürken içinde 90 TL ve eski model bir cep telefonu bulunan çantasını kimliği belirsiz iki kişi elinden alıp kaçtı.
Kadının olayı polise haber etmesi üzerine ekipler zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, önceki akşam Seyhan İlçesi’ne bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde E.C (26) ile M.Ç’yi (26) yakaladı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların buradaki ifadelerinde suçlamaları kabul ettikleri ve iki zanlının kuzen oldukları öğrenildi. İşlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. İHA
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Adana Adli Tıp Birimi
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