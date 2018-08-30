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Karadeniz'e Arap turist akını

Yaz sezonundaki doğası, havası ve yeşil örtüyle kaplı manzarası dolayısıyla yerli turistlerin gözdesi Karadeniz Bölgesi, Körfez ülkelerinden gelen Arap turistlerin de uğrak yeri oldu

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:30
Karadeniz'e Arap turist akını

Karadeniz Bölgesi'ndeki otel ve pansiyonların çoğunda, yazın Arap turistlerin rezervasyonlarıyla yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.

Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistler; Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun'da yaylalar başta olmak üzere tarihi ve turistik mekanları ziyaret ederek, kent merkezlerinde alışverişe çıkıyor. Turistler, gezdikleri yerlerde, bölgenin yöresel el ürünleri ile hediyelik eşyalarını satın alıyor.

Bölgede yer alan illerdeki cadde ve sokaklar ise Arap turistlerle dolup, taşıyor. Esnafın iş yerlerine Arapça yazılı tabelalar astığı görülürken, bazı işletmeciler de Arap tercüman çalıştırıyor. Araplar, en çok ünlü turizm merkezi Uzungöl ile Ayder Yaylası'nı ziyaret ediyor.

Arap turistler, bölgenin doğasına hayran kaldıklarını belirterek, her yıl geleceklerini söylüyor. Turizm alanında faaliyet gösteren SY Group'un CEO'su Yaser Haddad, turistlerin, Trabzon'u sadece yaz aylarında ziyaret edilecek yer olarak gördüğünü belirterek, bu sürenin uzatılması için çalıştıklarını söyledi.

Haddad, "Yeni alanlar gerekiyor. Bazı yerleri bilmiyoruz. Gümüşhane'yi keşfedemedik. Yeni bölgeleri Arap turistlere göstermiş oluruz. Biz aslında bunu Türkiye çapında düşünüyoruz; ama özellikle Doğu Karadeniz üzerinde çok duruyoruz. Doğu Karadeniz'in doğası, yaylaları, kültürünün yakın olması, insanlarının sıcakkanlı olması tercih sebebi oluyor. Arap dünyasının muhafazakar kesimi, özellikle Karadeniz'i daha fazla kabulleniyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:
KaradenizTuristArap
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