Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
93840
ALTIN
243.436
DOLAR
6.2579
STERLİN
8.0679
EURO
7.3326

Karadeniz Sahil Yolu'nda feci kaza

Karadeniz Sahil Yolunda sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 6 kişi de yaralandı

28 Ağustos 2018 Salı 16:30
Karadeniz Sahil Yolu'nda feci kaza

Giresun’un Bulancak ilçesi İskele mevkiinde Ordu istikametine doğru gitmekte olan 34 FNT 41 plakalı araca, kırmızı ışıkta durduğu sırada A640PO95 plakalı yabancı araç hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araçta bulunan Güldalı ailesinden Yeşim Güldalı araç içerisinde sıkışarak olay yerinde, Sami Güldalı ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Araçta bulunan diğer 4 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yabancı plakalı araçta bulunan 2 kişinin de ağır yaralı hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının kritik olduğu belirtildi. Bu arada meydana gelen kazada 34 FNT 41 plakalı araçta hayatını kaybeden Sami Güldalı ve Yeşim Güldalı’nın gelin kaynata oldukları öğrenildi. Sami Güldalı’nın oğlu Yusuf Güldalı ile torunu ise aynı kazada ağır yaralandılar.
İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Olmayan seferlere bilet sattılar
Olmayan seferlere bilet sattılar
Canlı bombanın ikiz kardeşi yakalandı  
Canlı bombanın ikiz kardeşi yakalandı  
DEAŞ'ın sözde bakanı hakim karşısına çıktı
DEAŞ'ın sözde bakanı hakim karşısına çıktı
Soluk borusuna yemek kaçan genç kurtarılamadı
Soluk borusuna yemek kaçan genç kurtarılamadı
O katliam hafızalardan silinmedi
O katliam hafızalardan silinmedi
Flaş gelişme! Casado'dan rüşvet itirafı
Flaş gelişme! Casado'dan rüşvet itirafı
Esnafı soyup tatil yaptılar
Esnafı soyup tatil yaptılar
Rami'nin ailesi yürekleri dağladı
Rami'nin ailesi yürekleri dağladı
Yangında mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
Yangında mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim