Karakola EYP atan 2 çocuk yakalandı  

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, polis karakolu arkasına el yapımı patlayıcı (EYP) atan şahısların yakalanması için düğmeye bastı.

TEM ekipleri güvenlik kameralarından şahısları tespit etti. Daha şahısların Barbaros Mahallesi’nde oturdukları öğrenen TEM ekipleri, dün gece yarısı şahısların evlerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 3’ü çocuk 5 kişi kıskıvrak yakalandı. Dün ise araştırmayı derinleştiren polis ekipleri Barbaros Mahallesi’ne bir baskın daha yaptı. Bu baskında ise PKK’ya üye olduğu öne sürülen A.D. (15) ve M.D. (13) yakalandı. 2 çocuk adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İHA