Karasu Satılık Yazlık İle Tatil…

Sakarya – Karasu uzun ve mavi bayraklı bir plaj – tertemiz denizi ve yatırımlar ile gündemden düşmüyor.

Ancak sadece bu özellikler ile değil karasu satılık yazlık projeleri ile de gündemden düşmüyor.

Burası o kadar popüler bir hale geldi ki güneş deniz kum kumsal derken bir bakmışsınız kocama uluslararası bir liman beliriyor bölgede…

Sonra okul üstüne okul açılıyor.

Fakültelere ek binalar yapılıyor, hastaneler daha da genişletiliyor.

Nüfus giderek artıyor ve her tarafta en modern mimari ile karasu satılık yazlık projelerine imza atılıyor.

Bu yaşam alanı projeleri mimarileri ile göz kamaştırırken sağlamlık çaısından da oldukça güven verici.

Firmamızca kullanılan malzemeden biraz daha söz edecek olursak şunu söyleyebilmemiz mümkün; 6 yıl ince işçilik garantili ve deniz kororzyonuna dayanıklı iç malzeme.

Ayrıca inşaatlarımızda Dev metropol İstanbul’da inşa edilen plazalar ile aynı beton malzeme kullanılıyor.

Tabiki hemen tuğla üzerine kaplama yapılmıyor.

Onun üzerine şilte ve çeşitli yalıtım malzemelerinden oluşn bir demetide döşüyoruz ve sizleri yaz kış kullanıma dayanıklı hazır bir daire ile karşılıyoruz.

Burada her halikarda bir daire sahibi olmama gerekli diyerek gelen ve satın alım işleminde bulunan çok insanımız var.

Çünkü karasu evleri hep kazandırıyor.





Özellikle torun tombalak diyebleceğimiz aile büyükleri ile tatile gelenler karasu havuzlu siteler ve benzeri projelerde vakit geçirirken, istedikleri zaman denizinde tadını çıkarabiliyorlar.

Ama o tip bir aile buraya yakınlığı ile bilinen şifalı Kuzuluk Kaplıcalarına da günü birlik seyahatlerle akın edebiliyor.

Rağbet yoğun oluyor kaplıcalar çünkü mesafe yakın ve aynı zamanda yaşlı vatandaşlarımız içinde bire bir.

Buradan, yani Karasu’dan Kuzuluk sadece 30 dakika.

Tatilcilerin bir diğer tercihi de namı değer Acarlar Longozunda yürümek oluyor.

Çünkü burada eşsiz bir güzellik ve yeşilin çok farklı tonları var.

Bir su basar ormanı olan Acarlarda çok çeşitli canlı türlerini fotoğraflamanız mümkün.





Genelde yürüyüş parkı veya tekne ile gezilen göl de suya batan ağaçlar ve bitkiler bu zamana kadar birçok dergiye milyon kez kapak olmuştur.

Çünkü Longoz ender rastlanan ve oluşan bir orman türüdür.

Karasu’da bir başka durakda Maden Deresidir.

Her tatilci Maden ve civarını bilir şelaleye tırmanmışlığı vardır.

Ormanın ve bir akarsuyun izinden bulursunuz şelaleyi.

Çoook eski çağlarda bizanslılar burada maden çıkarttıkları için adı Maden Deresi olarak kalmıştır.

Tabi Sakarya Nehri’nin üzerinde çay içmediyseniz çok yazık olmuş.

Burada balık tutumadıysanız yine yazık olmuş.

Sakarya Nehri Karadenize Karasu’dan dökülür.

Şimdi biraz daha iyi anlaşılmıştır belkide “neden karasu satılık daire bu kadar değerleniyor.

Evet burada yeni bir yaşam yükseliyor yükselmesine ama doğaya saygı pek çok alternatifi ve eşsiz bir havayı atmosferi koklamanızıda sağlıyor.

Son dönemlerde İstanbul gibi şehirlerin dışında ev bakan o kadar çok müşteri adayımız var ki!

Gelin sizlerde hafta sonları düzenlediğimiz karasu satılık ev ve daire modellerimize göz atın ve Karasu’yu insanı ile doğası ile havası suyu ile biraz daha yakından tanıyın.

Karasu eşsiz bir sahil şeridi ve bu kıyı şeridinde daire metrekare fiyatları sürekli artıyor.

Çünkü bölgede her geçen gün yeni bir yatırımın haberini duyarken bir önceki gün duyduğunuz projeye başlandığını görüyorsunuz.

Gerçek anlamda Karasu Limanı gibi bir saha da burada uluslararası bir gümrük kapısı olarak en gözde yatırım anlamında önümüzde duruyor.