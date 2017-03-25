Kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü

Olay, önceki gece saatlerinde İzmit Terzibayarı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 3 çocuk sahibi olan Erkan A., gecenin ilerleyen saatlerinde kardeşi olan Hakan A.’nın evine geldi. İkili arasında başlayan sözlü tartışma şiddetlenince Hakan A. eline aldığı sert bir cisimle Erkan A.’nın başına vurarak ağır yaraladı. Erkan A. aldığı darbe ile kanlar içinde yerde kalırken, evde bulunan kişilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Erkan A.’nın öldüğünü belirledi.
Hayatını kaybeden Erkan A.’nın cenazesi otopsi işlemleri için Kocaeli Asri Mezarlık Morguna kaldırılırken, olay sonrası kaçan Hakan A. ise dün sabah saatlerinde polis ekiplerince yakalandı.
Erkan A.’nın cenazesi adli işlemlerin ardından Bağçeşme Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığında toprağa bilgisine ulaşıldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Erkan A. ise hastane raporunun ardından ifadesinin alınması için emniyette götürüldü. İHA