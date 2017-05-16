Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kardeşinin cenazesine giderken kendisi de kazada öldü

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde yol kenarındaki tıra çarpan otomobilde bulunan kadın öldü, sürücü ağır yaralandı.

Bu haber kez okundu.

Kardeşinin cenazesine giderken kendisi de kazada öldü
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde yol kenarındaki tıra çarpan otomobilde bulunan kadın öldü, sürücü ağır yaralandı. Erzincan'dan Şiran'a dönen Nevzat Karataş (48) yönetimindeki 29 AV 967 plakalı otomobil Kelkit-Şiran karayolu Karaşeyh köyü yakınlarında başka bir aracın arkasına çarpması sonucu kontrolden çıktı. Araç, daha sonra karşı yönde yol kenarında park halinde duran tıra çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü Karataş ağır şekilde yaralanırken, araçta bulunan Yeter Tarhan ise (71) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı sürücü Karataş, Kelkit Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Trabzon'daki KTÜ Farabi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kazanın ardından yapılan araştırmada ise kahreden detay ortaya çıktı. Şiran'ın Başköy köyünde yaşayan Yeter Tarhan, Boğazyayla köyünde yaşayan kardeşi Gülhanım Demir’in kalp krizi geçirdiği ve Erzincan'a götürüldüğü bilgisini alınca komşusu Nevzat Karataş'tan kendisini Erzincan'a götürmesini istediği ortaya çıktı. Kardeşinin cenazesinin memleketine doğru yola çıkmasının ardından kendisi de yine komşusuyla cenazesini defnetmek üzere memleketine dönmek için yola çıkan Tarhan, köyüne 30 kilometre kala meydana gelen kazada hayatını kaybetti. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100